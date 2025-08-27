Братът на Христина: Голяма грешка беше домашният арест на Никола Бургазлиев, благодаря на лекарите за Марти

В прокуратурата ни заявиха, че всички разследвания и експертизи ще бъдат направени по най-добрия начин, за да се определи справедлива присъда.

Това заяви по БНТ Светослав Соколов, братът на най-тежко пострадалата от инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина, по повод проведената във вторник среща в прокуратурата с близките на пострадалите.

Според Соколов близките са имали опасения, че виновният за инцидента Никола Бургазлиев е бил под въздействие на някакви вещества.

"Знаехме, че има нещо такова предвид държанието на момчето след инцидента. А и се опасявахме, че родителите му, които са полицаи, ще се намесят в негова полза.

След резултатите, че в кръвта и урината му има следи от марихуана, това променя нещата.

Беше направен протест с искане неговите родители да бъдат отстранени до изясняване на случая, но това не стана. На срещата ни обещаха щателно разследване - всичко е иззето от прокуратурата и се води разследване.

До момента момичето, спътница на Никола, не е разпитано и следва да бъде повикано за разпит.

Голяма грешка и неправилно беше, че Никола Бургазлиев беше под домашен арест - той и неговите близки имаха време да си съгласуват версиите. Но рано или късно всичко излиза наяве.

Имаме информация от "Пирогов" и докторът ни каза, че Марти е извън опасност - счупените ребра са взели да зарастват, кръвоизливът е започнал да се абсорбира.

Благодаря на УМБАЛ-Бургас, където направиха всичко възможно да стабилизират Марти и да помогнат на сестра ми. Благодаря на проф. Николай Младенов за съдействието за преместване на Марти в София. Благодаря на докторите, които в момента полагат грижи за детето", каза почти през сълзи вуйчото на 4-годишното момче, което заедно с майка му Христина са най-тежко пострадали от АТВ-то на Никола Бургазлиев.