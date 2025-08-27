Мълния подпали къща в стражишко село

Мълния падна върху соларни панели и предизвика пожар в къща в село Благоево. Гръмотевичната буря се разразила по обед във вторник. Сигнал за инцидента е получен на тел.112 в 12:08 часа., съобщиха от оперативния център на пожарната във Велико Търново. Незабавно на местопроизшествието били изпратени екип от огнеборци от пожарната служба в Стражица. Те успели да спасят къщата на ул. "Христо Ботев". Унищожени са два от панелите на соларната инсталация на покрива.

Във Велико Търново пък пламна БМВ, паркирано между блокове в централната част. Две пожарни и петима служители се борили с пламъците и успели да спасят сграда и две леки коли, паркирани в близост. Огънят е унищожил двигателния отсега, предния панорамен 2 гуми и алуминиева дограма от блока.

Произшествието е огледано и от оперативно-следствена група на РУ Велико Търново. Причините за пожара се изясняват.