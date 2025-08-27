ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с...

Мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец, остава в ареста

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, ще търпи мъж от Сливен, обвинен, че умишлено е блъснал и прегазил пешеходец. СНИМКА: Pixabay

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, ще търпи мъж от Сливен, обвинен, че умишлено е блъснал и прегазил пешеходец, съобщиха от Апелативния съд – Бургас. Това е потвърждение на решението на Окръжен съд – Сливен, предаде БТА.

Случаят е от 14 август т.г., когато обвиняемият Н. П., управлявайки микробус „Мерцедес“ по ул. „Дели Ради“ в Сливен, блъснал П. Б. и след това преминал с автомобила върху тялото му. След деянието мъжът напуснал местопроизшествието и се укрил.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причинена тежка телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и бягство от местопроизшествието – престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 4 до 12 години и лишаване от право да управлява МПС.

Втората съдебна инстанция прие, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, както и реална опасност от укриване и неправомерно въздействие върху свидетели.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

