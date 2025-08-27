Министър-председателят г-н Росен Желязков, министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов откриха новата Детска градина „Слънчице“ в град Костинброд. Българският Патриарх Даниил, заедно с Браницкият епископ Йоан дадоха своята божия благословия и осветиха сградата.

На 26 август 2025 г. в град Костинброд тържествено отвори врати най-новото и значимо образователно средище в общината – Детска градина „Слънчице“. Това е проект, който години наред беше очакван от родители, учители и цялата община. Днес мечтата се превърна в реалност – модерна, светла и уютна сграда, създадена с любов и грижа за най-малките жители на града и общината ни.

През март 2021 г. за започване строежа на новата детска градина на Община Костинброд беше осигурено финансиране от Министерството на образованието и науката. За целта общинското ръководство с единодушието на общински съвет-Костинброд определи терен за строеж в централната градска част на града с площ 4267 кв. м., където през 90-те години бе започнат, но недовършен строеж на детска градина.

Преди 10 години имаше изготвен проект с издадено разрешително за строеж за изграждане на модерна административна сграда в съответният имот.

Но с увеличаване на броя на младите семейства, които трайно се настаниха да живеят на територията на града и общината ни и с увеличаване броят на новородените деца се взе друго решение. Ръководството на Общинска администрация и общински съвет прецениха, че е много по-важно за бъдещето на града и за обезпечаване на необходимата образователна инфраструктура, вместо общинска сграда в дадения централен градски имот да се проектира, потърсят средства и реализира на място - голяма и функционална детска градина.

След направен технически анализ и експертизи, общината реши да възобнови и разшири инвестиционното намерение. При започване на строежа бетонната конструкция, която беше на територията на имота беше обследвана като част от нея беше премахната, а друга част укрепена.Така се стигна до създаването на модерна двуетажна детска градина за шест групи – четири градински и две яслени, с цялостно обзавеждане, оборудване и прилежащ двор. Новата сграда е проектирана и изградена по всички съвременни стандарти за безопасност, достъпна среда и енергийна ефективност. По обект „Реконструкция, преустройство и пристройка на детска градина за шест групи ", находяща се в УПИ 1-2757, кв . 100 по плана на град Костинброд, бе предвидено цялостно изграждане на нова детска градина за 4 групи, плюс 2 яслени, както и цялостното и оборудване и обзавеждане. Финанисрането на детската градина е от Министерство на образованието и науката, в размер на 3 899 870 лв. с ДДС и дофинансиране от община Костинброд в размер 1 367 067,62 лв. с ДДС.

Детска градина „Слънчице“ включва:

Модерни занимални и спални помещения за всяка група, със самостоятелни санитарни възли и гардеробни;

Мултифункционална зала за спорт, тържества и сборни занимания;

Кухненски блок с всички необходими складови и помощни помещения, който ще осигурява приготвяне на храната на място;

Перално-сушилно помещение, което гарантира висока хигиена;

Здравен кабинет и изолатор за медицински грижи;

Достъпна среда – асансьор и стълбищен подемник за хора с увреждания;

Просторен двор, със съоръжения за игри за всички групи.

Всички тези условия са създадени с една цел – децата на община Костинброд да растат в уют, сигурност и радост.

Тържественото откриване се състоя днес, от 09:00 часа в двора на детската градина. Водещата на събитието беше позната на поколения възрастни – сега родители, а преди години деца Лили Вучкова – кака Лили .

Събитието бе уважено от редица официални лица, сред които: Негово Светейшество Патриарх Български и Софийски митрополит Даниил, Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан, свещенниците от храм „Св.Св. Кирил и Методий“, отец Николай и отец Харитон, Министър-председателят на Република България – г-н Росен Желязков, Министърът на образованието и науката – г-н Красимир Вълчев, Областният управител на Софийска област – г-жа Силвия Арнаутска, Народните представители от 51-то Народно събрание: г-н Младен Маринов, г-жа Ябленка Трайкова и г-н Димитър Григоров, Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев, Началникът на РУО г-жа Росица Иванова, Ръководството на Община Костинброд – кметът г-н Трайко Младенов, председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов и общинските съветници.

Водосветът и освещаването на сградата придадоха особена тържественост на събитието, а рязането на лента ознаменува официалното откриване на Детска градина „Слънчице“. Българският Патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“ в град Костинброд със тържествена литургия, като в речта си той подчерта нуждата от възпитание на добродетелите от ранна възраст.

„Радваме се на днешния ден, защото отправихме молитва към Бога да благослови учителите, директорът, ръководството на тази детска градина, децата, които ще се занимават тук, родителите, за да може да се осъществяват думите, които Господ е казал: „Оставете децата, не им пречете да дойдат при мен, защото на такива е Царството небесно“, заяви Негово Светейшество.

Директорът на детската градина е г-жа Милена Спиридонова – млада, амбициозна и енергична ръководителка, която заедно с екипа си ще превърне „Слънчице“ в топъл дом за децата от община Костинброд.

Тя приветсва всички присъстващи с думите:

„За мен е огромна чест и удоволствие да ви посрещна с „Добре дошли“ в този празничен ден за ДГ „Слънчице“. Този ден нямаше да бъде възможен без финансовата подкрепа и съдействието на Министерството на образованието и науката, в лицето на г-н Красимир Вълчев. Лично от свое име бих искала да изразя благодарност към г-н Трайко Младенов и неговия екип, за това че избраха именно мен да ръководя тази голяма и отговорна институция. Благодаря за доверието – ще се постарая да го оправдая! И нека от днес нататък „слънцето“ наистина да грее още по-ярко над град Костинброд.“

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заяви пред всички гости: „Като една от най-бързо развиващите се общини, Костинброд е не само привлекателен за бизнеса в България, а и за живеене на много млади семейства. Всяка година децата в общината стават все повече. Именно за тях е този обект- за нашите слънца- децата на община Костинброд. Благодаря на Общински съвет-Костинброд, ръководен от д-р Атанас Тенев, че винаги са взимали тежки, отговорни и важни за общината ни решения, винаги единодушно. Изразявам и своята дълбока благодарност към Министерството на образованието и науката за осигуреното финансиране, благодарение на което днес имаме възможност да открием тази прекрасна детска градина. Лични благодарности поднасям на министър Красимир Вълчев за проявената подкрепа и съпричастност към развитието на образователната инфраструктура в нашата община. Откриването на детската градина е успех благодарение и на усилията на държавата и правителството на г-н Борисов и на сегашното на г-н Желязков, които поставят образованието и грижата за децата като свой основен приоритет. Когато имаш Божията сила и такива духовни водачи пред себе си – нещата се случват, обектите се реализират. Когато всички ние като държава, местна власт, църква и общество сме заедно, държавата ни върви напред. Благодаря Ви за подкрепата! Пожелавам успех на директорката и много усмивки и хубави спомени на децата!“

Министърът на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев заяви: „Радвам се, че днес виждам резултата от една програма, която стартирахме преди 5 години, а именно програмата за строеж и пристрояване на училища и детски градини. По това време Народното събрание прие предложението за обхват на всички деца на четири годишна възраст. Във всяка държава има стотици институции, но може би най-цветните и най-слънчевите от тях са детските градини. И едни от най-важните. Нещо, което сме склонни да забравяме или да не оценяваме достатъчно. В предучилищна възраст в най-голяма степен се формират когнитивното, езиковото, интелектуалното и социално-емоционалното развитие на детето. Затова изследователите твърдят, че инвестициите в ранна детска и предучилищна възраст са с най-висока обществена възвръщаемост от всички публични разходи. Успешната реализация на програмата е благодарение и на кметовете по общини, защото те получават и разходват средствата. Поздравления на кмета, на общински съвет и на цяла общинска администрация-Костинброд. Няма друга община, която толкова да гради в образователната среда. В момента в община Костинброд се строят 4 физкултурни салона и ремонтира общежитие към професионалната гимназия.“

Министър-председателят г-н Росен Желязков, заяви: „Много скоро в тази детска градина глъчката на близо 140 деца от две яслени и четири градински групи ще ехти в град Костинброд под вещото ръководство на директора на градината г-жа Милена Спиридонова, на педагози и помощник педагози, на техните колеги, които ще се грижат за това децата да получават знания, грижа и закрила, но най-вече – да се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат. От изпълнителната власт дълбоко и искрено ценим партньорството, което имаме с местните власти, допълни г-н Желязков. Неслучайно наш приоритет стана още от четиригодишна възраст децата да започнат с предучилищното си възпитание. Едно дете се изгражда като бъдещ достоен гражданин от своето раждане в семейната среда, но от един момент то трябва да бъде поверено на грижите на педагози, възпитатели, учители, преподаватели, професори в своя бъдещ кариерен път, така че бъдещето на България да бъде в ръцете на достойни българи. Общността и жителите на община Костинброд са пример за останалите общини за начина, по който се грижат и милеят за своето родно място.“, каза още премиерът Росен Желязков.

С откриването на тази детска градина, общината вече разполага с пет функциониращи детски градини, които заедно обхващат над 750 деца. Това е огромна стъпка за преодоляване на недостига на места и за създаване на съвременни условия за възпитание, образование и развитие.

През последните години Община Костинброд целенасочено инвестира в образователната инфраструктура, водена от разбирането, че образователна среда е ключова за устойчивото развитие на общността. Убедени сме, че добрата материална база е основа за по-високо качество на образование и по-добър начин на живот.

Новата детска градина ще посрещне с топлина и внимание най-малките жители на общината, в една съвременна, уютна и вдъхновяваща среда за растеж и развитие.

„Детето винаги може да научи един възрастен на три неща: да бъде щастлив без причина, да бъде винаги зает с нещо и да знае как да изисква с всички сили това, което желае.“

Пожелаваме си нашите деца да бъдат винаги щастливи, с обещание, че ще им осигурим сигурна и комфортна среда, в която да се развиват и растат!

Да възпитаваш не значи само да храниш и отглеждаш, но и да даваш насоки на сърцето и ума.

Скъпи родители,

Насърчавайте децата си да гледат към слънцето като източник на светлина и топлина, защото именно то ще грее над главите им и ще прави дните им по-ярки!

Скъпи учители и възпитатели,

Бъдете очите и ушите на възпитаниците си, помогнете на децата да опознаят и гледат на света като на красиво и уютно място, за да успеем заедно да го направим по-цветен.

На добър час, Детска градина „Слънчице“!

Да пребъде с любов и детски усмивки!