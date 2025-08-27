ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21180355 www.24chasa.bg

Сарафов и Людмила Петкова сключиха споразумение за взаимодействие

1300
Сарафов и Людмила Петкова сключиха споразумение за взаимодействие Снимка: ПРБ

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Людмила Петкова сключиха Споразумение за взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АДФИ.

Споразумението предвижда оптимизиране на оперативното сътрудничество за противодействие на злоупотребите при разходването на публични финанси и при нарушения на законодателството, уреждащо възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

Двете институции ще продължат своевременно да обменят информация и да координират действията си при наличие на данни за извършено престъпление.

При съвместната си работа ПРБ и АДФИ ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени, касаещи защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки, както и информация за идентифициране на рисковите сфери за корупция, измами и нарушения, засягащи публичните финанси, включително на Европейския съюз. Предвижда се провеждане на регулярни двустранни срещи, а при необходимост - и на обучения.

Споразумението за взаимодействие потвърждава желанието и на двете страни за по-тясно сътрудничество с цел защита на правовия ред и ефективното използване на публични средства.

Сарафов и Людмила Петкова сключиха споразумение за взаимодействие Снимка: ПРБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя