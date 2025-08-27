ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Изоставена празна раница вдигна на крак в полицията в центъра на София

1904
Сградата на Халите

Сигнал за изоставена празна раница вдигна на крак полицията в София. Той бил получен на телефон 112, след като гражданин забелязал багажа близо до Халите.

На място отишли барети. До евакуация не се е стигнало. Оказало се, че раницата е празна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

