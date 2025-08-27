Изоставена празна раница вдигна на крак в полицията в центъра на София

Сигнал за изоставена празна раница вдигна на крак полицията в София. Той бил получен на телефон 112, след като гражданин забелязал багажа близо до Халите.
На място отишли барети. До евакуация не се е стигнало. Оказало се, че раницата е празна.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Сигнал за изоставена празна раница вдигна на крак полицията в София. Той бил получен на телефон 112, след като гражданин забелязал багажа близо до Халите.
На място отишли барети. До евакуация не се е стигнало. Оказало се, че раницата е празна.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!