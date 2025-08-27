Иван Иванов: Най-важното е водата в Плевен да тръгне в следващите месеци (Видео)

През последните дни се идентифицират най-критичните места, където се извършват най-много кражби. Там се разполагат водоноски в кварталите, независимо на какъв режим са. В момента се извършват сондажи. В момента в Плевен постъпват около 850 литра в секунда. Тази вода не достига, трябват още 300 л в секунда. Това каза регионалният министър Иван Иванов преди заседанието на Министерския съвет.

Обясни, че щабът в Плевен работи и командированите служители са на най-високо ниво. В училищата и болниците ще се поставят хидротехнически уредби за непрекъснато водоподаване.

Трябва да има ясни срокове с отговорни институции, каза премиерът Росен Желязков. И пак обясни, че трябва да има засилен граждански контрол. Нареди днес да се качи на сайта на министерството и линеен график. ВиК-Плевен, ВиК Холдингът и община Плевен са отговорните институции, които трябва да изпълнят мерките, подчерта Желязков.

Кметът на Плевен вече е идентифицират проектите от бюджетната програма на общината, от които да се откаже, и те ще бъдат заменени с рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа, увери още министър Иванов

И допълни, че дългосрочно ще трябва да се изгради язовир "Черни Осъм", който бил единственият вариант за Плевен и Ловеч.