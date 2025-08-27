ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21180453 www.24chasa.bg

Иван Иванов: Най-важното е водата в Плевен да тръгне в следващите месеци (Видео)

Цветелина Стефанова

[email protected]

Албена Арабаджиева

[email protected]

1840
Преди правителственото заседание бе обсъдена темата с безводието. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

През последните дни се идентифицират най-критичните места, където се извършват най-много кражби. Там се разполагат водоноски в кварталите, независимо на какъв режим са. В момента се извършват сондажи. В момента в Плевен постъпват около 850 литра в секунда. Тази вода не достига, трябват още 300 л в секунда. Това каза регионалният министър Иван Иванов преди заседанието на Министерския съвет. 

Обясни, че щабът в Плевен работи и командированите служители са на най-високо ниво. В училищата и болниците ще се поставят хидротехнически уредби за непрекъснато водоподаване. 

Трябва да има ясни срокове с отговорни институции, каза премиерът Росен Желязков. И пак обясни, че трябва да има засилен граждански контрол. Нареди днес да се качи на сайта на министерството и линеен график. ВиК-Плевен,  ВиК Холдингът и община Плевен са отговорните институции, които трябва да изпълнят мерките, подчерта Желязков.

Кметът на Плевен вече е идентифицират проектите от бюджетната програма на общината, от които да се откаже, и те ще бъдат заменени с рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа, увери още министър Иванов

И допълни, че дългосрочно ще трябва да се изгради язовир "Черни Осъм", който бил единственият вариант за Плевен и Ловеч. 

Преди правителственото заседание бе обсъдена темата с безводието. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя