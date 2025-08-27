ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21180479 www.24chasa.bg

В критично състояние е едно от момичетата, скочило от движещ се влак в Клисура

8820
Влак СНИМКА: Pixabay

В много тежко, критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера. Това съобщи пред БТА Антония Иванова от пресцентъра на Университетска многопрофилна болница за активно лечение  „Свети Георги“  в Пловдив.

Състоянието на 20-годишното момиче е изключително лошо, повече информация на този етап не може да се даде. Другото момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Във вторник около 13.30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

Влак СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя