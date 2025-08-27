ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Маскиран хвърли димка в златарско ателие в Дупница, обра го и избяга със скутер

Кражба като на филм от бижутерски магазин в Дупница СНИМКА: Pixabay

Разследва се кражбата от бижутерски магазин в Дупница, информират от полицията.

Сигналът за кражбата е подаден на 26 август. Пред обекта е спрял мотор тип скутер.  Мъжете пускат две димки, като единият от тях влиза в обекта.

Крадецът е бил с тъмни дрехи, ръкавици и маска. Казал, че идва да си вземе нещо, пресегнал се към стъклената витрина и взел кадифена подложка със златни синджирчета, излязъл, качил се на скутера и заминали в посока Наковия мост. 

Отнетите накити са около 100 грама, а щетата е на стойност 17 000 лв.

