Гроздан Караджов: Деца под 18 г. няма да карат джетове

Подготвили сме чисто нов закон за атракциите. Трябва да отбележим, че почти всички атракции крият риск за здравето и живота на гражданите. Досегашната разпоредба е много разпокъсана и затова ще предложим нови правила. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

И даде пример с водните атракции, където контролът е крайно недостатъчен и може да доведе само до отнемане на концесията. А Морска администрация сега не може да провери и самите съоръжения.

Ще има публичен електронен регистър, към който операторите ще подават уведомление, преди да започнат дейност. Там ще има професионална застраховка за всяко едно място от атракционна, план за безопасност и лице, което отговаря за нея, договор с акредитиран орган за контрол, както е при асансьорите. Ще се извършват задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръжението, които ще се записват в специален дневник. Ще има изискване за ясни правила, които да са на видно място, ще трябва да се извършва инструктаж на потребители и служители, да се подписва декларация за информирано съгласие. Чрез този закон ще въведем при бездействие и наказателна отговорност.

Забранява се лица без капитанско разрешително или лица под 18 г. да карат джетове. Операторите трябва да въведат дейността си според изискванията до 6 месеца след влизането в сила на Закона, обясни още Караджов. И помоли за още една седмица, за да се прецизира законопроекта и след това ще се качи за обществено обсъждане, за да се изслушат всички критики и предложения.