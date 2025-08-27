Катастрофа край Котел, има загинали и ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама загинаха и двама са в болница заради тежка катастрофа край Котел. Това съобщиха от полицията.

На 27 август, в 02:20 ч., в дежурната част на РУ-Котел, е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил в района на км. 45 от път ІІ-48, в посока от село Градец към град Котел.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно.

В автомобила са пътували водачът и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.

Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен.

На водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.