Росен Желязков: Ще предложим 19 посланици на президента. Няма политически назначения

Правителството гласува Мирослав Рашков да е главен секретар на МВР

Днес ще направим предложение до президента за издаване на укази за назначаване на 19 посланици и постоянен представител на ООН. Това каза премиерът Росен Желязков преди началото на заседанието на Министерския съвет. Той обясни, че това са кариерни дипломати и няма политически назначения. Припомни, че е обичайна практика те да се гласуват на закрито заседание.

Радвам се, че посланическата дейност продължава своя път напред, каза външният министър Георг Георгиев. И обясни, че няколко от тях са се забавили. Правителството е спазило всички законни разпоредби. Дипломатическата служба в нито един момент не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури. Това е нашето лице пред света и колкото по-консолидирани сме, толкова по-авторитетно ще бъдем възприемани от нашите партньори , каза още министърът.

Правителството гласува и Мирослав Рашков да бъде главен секретар на МВР, който в момента е изпълняващ функциите. Вътрешният министър Даниел Митов обясни, че той отговаря напълно на изискванията на закона. По-време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност, каза още Митов. Рашков налагал екипен принцип в работата си. Имало и добре взаимодействие с всички държавни институции.

Предложението се основава на професионалната отговорност и политическа неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите на МВР. Смея да твърдя, че в последните близо 8 месеца с г-н Рашков се работи в пълен синхрон и заслужава доверието, каза още Митов.