18-годишен се заби в бетонна ограда след полицейска гонка край Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишен шофьор самокатастрофира в бетонна ограда след полицейска гонка край Добрич. Това съобщиха от полицията.

На 26 август, около 23:30 ч., е получено съобщение за кола, която е без регистрационни табели и се движи рисково в района на ж.к. „Добротица" в град Добрич.

Изпратените екипи на място установяват бял автомобил, като водача отказва да изпълни полицейски разпореждания, не спира и продължава движението си посока с. Бранище.

МПС е последвано от полицейски екипи, като водача при навлизане в с. Бранище самокатастрофира в бетонна ограда и прави опит да напусне местопроизшествието. Водача е застигнат от полицейските служители.

При извършената справка е установено, че същият е 18-годишен младеж със стаж от 2 месеца като водач на МПС. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че МПС е спряно от движение, а шофьорът е с множество нарушения на ЗДвП.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. ПТП е обслужено по административен ред.