Майката на избягалите деца в Сапарева баня: Когато учителката ми се обади, реших, че се шегува

Учителката ми се обади около 11 ч. и ми каза, че децата ми ги няма в детската градина. Аз реших, че се шегува. Това разказва майката на две деца, избягали от детска градина в Сапарева баня.

По думите ѝ досега децата не са бягали и според нея нещо се е случило, за да напуснат двора на детската градина.

"Първо се обадих на близките да ги търсят. След това звъннах на отдел „Закрила на детето", откъдето ме посъветваха да звънна на 112", допълва още тя.

Двете деца са на 4 и 6 години. Избягали са преди обед на 26 август и са намерени почти час по-късно.

Докато на двора учителката раздавала вода, малчуганите са изчезнали.

„В първия момент реших, че са се скрили някъде в детската градина. Излязох и аз да ги търся", каза тя.

„Ръководството на детската градина обвини децата и мен конкретно за случая, а не пое отговорността, което трябваше да направи", посочи майката.

„Най-вероятно са излезли през входа, който е за зареждане на хранителни продукти. Това е единственият възможен изход", каза Цветана Гладникова, директор на детска градина „Света Анна".

„Сигналът е подаден от майката, тъй като по предварителна информация на учителката е обещано на децата да ги вземат на обяд от роднини. Първата реакция на учителката е да попита майката дали е изпратила някой да ги вземе и евентуално дали не са ги взели, без да ѝ се обадят", обясни още директорката на детската градина.

Директорката на детската градина не допуска да е имало лошо отношение от страна на възпитателите към децата и това да ги е накарало да избягат.

„Колегите са с дълъг опит, всички деца при нас са равни. Няма как да има различно отношение", заяви Цветана Гладникова пред bTV.

Тече проверка и след установяване на всички обстоятелства ще бъде предприемат законовите мерки. Кметът на Сапарева баня също е назначил проверка.