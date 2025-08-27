34-годишен мъж блъсна две пешеходки на заден ход в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Освободени са за домашно лечение

Две жени са пострадали при пътно произшествие вчера в Пловдив, съобщиха от полицията.

Към 15 часа екип на сектор „Пътна полиция" се отзовал на сигнал, че на ул. „Полк. Сава Муткуров" движещ се на заден ход лек автомобил „Пежо" ударил пешеходки на 73 и 48 години. След медицински прегледи и двете жени са освободени за домашно лечение. 34-годишният шофьор е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите му са отрицателни.

С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата".