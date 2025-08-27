ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21180901 www.24chasa.bg

34-годишен мъж блъсна две пешеходки на заден ход в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

884
Снимка: Архив

Освободени са за домашно лечение

Две жени са пострадали при пътно произшествие вчера в Пловдив, съобщиха от полицията.

Към 15 часа екип на сектор „Пътна полиция" се отзовал на сигнал, че на ул. „Полк. Сава Муткуров" движещ се на заден ход лек автомобил „Пежо" ударил пешеходки на 73 и 48 години. След медицински прегледи и двете жени са освободени за домашно лечение. 34-годишният шофьор е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите му са отрицателни.

С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата".

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя