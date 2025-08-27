ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха марихуана за 1 млн. лв. в соларни панели на Митница Варна (Снимки, видео)

Надежда Алексиева

Снимки и видео: Пресцентър на Агенция Митници.

Митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика" към ТД Митница Варна откриха близо 50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер, съобщават от пресцентъра.

Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели.

След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика" селектират контейнера за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса.

При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана.

Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро)
по цени на съдопроизводството.

Разследването по случая продължава.

