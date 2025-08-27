Хванаха пиян и дрогиран зад волана в Разградско

Полицаи установиха водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици в Разградско. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Вчера по улица „Лом" в Кубрат е спрян за проверка автомобил „Мерцедес", управляван от 44-годишен мъж от града. В хода на полицейската проверка е извършена проба с „Drug test 5000", който отчел резултат, положителен на канабис. Мъжът отказал да предостави кръв за химичен анализ. В автомобила не са открити други забранени от закона предмети и вещи, а по случая е образувано бързо производство, отбелязаха от ОД на МВР.

Вчера преди обяд лек автомобил „Рено Клио" е спрян за проверка по улица „Добруджа" в Разград. В хода на предприетите контролни действия 64-годишният водач е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,32 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът не е предоставил кръв за медицинско изследване. Започнато е бързо производство, информираха от полицията в Разград.

В дните между 18 и 24 август в Разградско са прекратени регистрациите на 14 превозни средства – в три от случаите причината е неправоспособност на шофьорите, в други девет – употребата на алкохол от страна на водачите, и в два – употребата на наркотични вещества.