Закопчаха домашни насилници в Шуменско

Двама мъже са задържани в Нови пазар за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен. Около 21 часа на 26 август 48-годишен мъж от село Енево е осъществил психически тормоз, като е отправил обиди към 45-годишната си съпруга. Закани за убийство към 50-годишна жена, с която живее на семейни начала, отправил 58-годишен от село Каспичан след възникнал скандал.

36-годишен шуменец е задържан в полицейското управление в града, след като е нарушил заповед за незабавна защита и е подпалил постелка на пред входна врата на жилището на 28-годишна жена от Шумен, с която живял на семейни начала. Сигнал е приет малко след 14:30 часа на 26 август в полицейското управление в Шумен. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в Районно управление - Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.

При отчета за дейността на ОД на МВР - Шумен старши комисар Георги Гендов съобщи за ръст със 118 процента при регистрираните престъпления в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, припомни БТА.