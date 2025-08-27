Остава в ареста грузинецът, изоставил микробус с 24 мигранти, след катастрофа край Лозенец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Царево постанови мярка за неотклонение „задържане под стража" за грузински гражданин, обвинен в противозаконно подпомагане на 24 мигранти от Афганистан, Пакистан и Иран, съобщиха от пресцентъра на Районен съд Бургас.

Случаят е от 23 август, когато на контролно-пропускателния пункт „Караагач" на пътя за Бургас микробус с мигранти не спира за проверка. Малко по-късно превозното средство се блъска в два паркирани автомобила в село Лозенец, след като шофьорът е избягал от мястото.

21-годишният грузинец е задържан на следващия ден при опит да напусне района с такси.