Атанасов за назначенията в службите: Размяна на заложници

"Размяна на заложници между Радев и управляващите! Шеф на НСО срещу гл. секретар на МВР!". Това написа във фейсбук профила си ген. Атанас Атанасов.

Във вторник премиерът Росен Желязков обяви, че Министерският съвет ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

За началник на Националната служба за охрана (НСО) Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев.