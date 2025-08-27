ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Атанасов за назначенията в службите: Размяна на заложници

Атанас Атанасов СНИМКА: Личен профил фейсбук

"Размяна на заложници между Радев и управляващите! Шеф на НСО срещу гл. секретар на МВР!". Това написа във фейсбук профила си ген. Атанас Атанасов.

Във вторник премиерът Росен Желязков обяви, че  Министерският съвет ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

За началник на Националната служба за охрана (НСО) Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Размяна на заложници между Радев и управляващите! Шеф на НСО срещу гл.секретар на МВР!

Posted by Атанас Атанасов on Tuesday 26 August 2025

