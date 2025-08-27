ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21181016 www.24chasa.bg

25-годишен мъж се закани с убийство на съпругата си в Перник, задържаха го

1256
Престъпник Снимка: pixabay

25-годишен перничанин е задържан за закана за убийство. Това съобщиха от полицията.

На 26 август във Второ РУ бил подаден сигнал от 20-годишна жена, че мъжът й я е заплашил с убийство, което е предизвикало основателен страх у нея.

Това е станало по телефона от 25-годишният й съпруг, който бил задържан в района на адреса където живее жената.

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа, а от жената са снети сведения. Образувано е бързо производство за закана за убийство в условията на домашно насилие.

Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

Престъпник Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя