Въздушната линейка на мисия в Търново заради млад мъж с травма от машина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицинският хеликоптер кацна тази сутрин във Велико Търново за да вземе 36-годишен мъж в тежко състояние, съобщиха очевидци.

Спасителната акция се реализира заради пациент от Горна Оряховица, който е пострадал при инцидент с машина на 25 август. Тежък товар е паднал върху стомаха му и е предизвикал тежки вътрешни наранявания. Пациентът е опериран и приведен в отделението по реанимация, където положили всички необходими грижи, но се наложило транспортиране.

Хеликоптерът излетя около 10.35 ч. от болничната вертолетна площадка на МОБАЛ с пациента.