Митов към пожарникарите: Вие сте хората, които всеки ден доказват, че смелостта е дело

"От 1 юли досега българските пожарникари са ликвидирали над 9300 пожара. Това е свидетелство за вашата всеотдайност, професионализъм и готовност за действие", заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в социалните мрежи.

"За мен беше чест заедно с председателя на Народното събрание Наталия Киселова да открием Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт. Това не е просто състезание, а школа по отговорност и работа в екип. Всяко изкачване по щурмовата стълба, всяка секунда в щафетата, всяка сглобена линия са подготовка за реални ситуации, в които няма публика и медали – а има борба за спасяване на човешки животи", допълва министърът.

"Още преди да е завършил летният сезон, 2025-та се оказва най-тежката година за Европа по отношение на пожарите. Данните са на Европейската информационна система за горските пожари, която води тази статистика вече 22 години.

Уважаеми огнеборци, вие сте хората, които всеки ден доказват, че смелостта е дело. Когато някой е в беда, когато огънят застрашава домове и животи, когато стихията изглежда по-силна от всичко – вие сте тези, които заставате срещу нея. Този спорт е символ на вашата мисия. Символ, че България има мъже и жени, които не се страхуват да бъдат първи там, където всички останали се отдръпват.

Нека този шампионат бъде празник на спортния дух, на професионализма и на онази ценност, която ни обединява – готовността да помогнем на другия. Успех на всички участници! И нека Бог пази българските пожарникари", завърши той.