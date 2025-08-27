Кучето Рая надуши близо 6 кг марихуана, скрити в газова бутилка на кола



Близо 6 кг марихуана, укрити в газова бутилка на лек автомобил, хванаха митническите служители на отдел „Борба с наркотрафика" на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

На 25 август на пункта пристига лек автомобил с българска регистрация и управляван от български гражданин, който пътувал сам от България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с подозрение за укрити забранени стоки. При последвалата физическа проверка е включено и митническо куче Рая, обучено да надушва наркотици.

Четириногото се насочва към газова бутилка в багажното отделение на мястото на резервната гума на автомобила. След демонтаж на газовата бутилка митническите служители откриват 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция за марихуана. Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,900 кг. и на стойност по цени за нуждите на съдебната система 94 400 лева.

По случая е образувано досъдебно производство, допълват от митницата.

Митническото куче Рая участваше и при осуетяването на трафика на пратка с близо 206 кг. кокаин за Турция на 18 юли т.г. на пункта. Тогава за наркотичното вещество бяха задържани дипломат от Демократична република Конго в Брюксел на 40 години, български гражданин на 43 години и белгийска гражданка на 54-годишна възраст, припомня БТА