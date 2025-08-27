Близо 17% повече са пътували българите в чужбина през този юли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През юли 2025 г. българи са осъществили 1 006,3 хил. пътувания в чужбина – с 16,8% повече в сравнение със същия месец на 2024 г. Отчита се ръст при всички наблюдавани цели на пътуване, пише НСИ. ГРАФИКА: НСИ

През юли най-много пътувания на български граждани са били към Гърция (261,7 хил.) и Турция (253,2 хил.), следвани от Румъния (91,7 хил.), Германия (56,7 хил.) и Сърбия (54,3 хил.). Значителен брой пътувания са отчетени и към Италия (38,4 хил.), Франция (34,8 хил.), Северна Македония (33,2 хил.), Испания (31,5 хил.) и Австрия (28,8 хил.). Най-посещавани държави от българи с цел пътуване през юли 2025 г. ГРАФИКА: НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от пътуванията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 15.6%. ГРАФИКА: НСИ

През юли 2025 г. чуждестранните граждани, посетили България, са 2 004,7 хил., което е с 5,6% повече спрямо същия месец на 2024 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели на пътуване. Транзитните преминавания съставляват 36,5% (730,8 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. ГРАФИКА: НСИ

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.6% от общия брой чужди граждани и достига 1 095.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.1%, Германия - 16.7%, Полша - 9.6%, и Гърция - 8.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" са 745.5 хил., или 37.2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 305.4 хил., или 41.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 307.5 хил., Турция - 305.4 хил., Украйна - 220.5 хил., Германия - 183.2 хил., Полша - 105.6 хил., Сърбия - 95.1 хил., Гърция - 93.9 хил., Чехия - 73.4 хил., Обединено кралство - 50.2 хил., Нидерландия - 48.3 хиляди. ГРАФИКА: НСИ