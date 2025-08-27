Прокуратурата ще иска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Сърбия ще екстрадира у нас Никола Николов-Паскал - един от обвиняемите по делото, станало известно като "Аферата в митниците". Това съобщи БНР, позовавайки се на свои източници. Николов беше задържан в Белград миналата година след разследване.

Точно година продължи процедурата по екстрадиция на Паскал. Искането до сръбските власти за предаването му на българските беше във връзка с разследването за контрабанда, по което обвиняеми са бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев.

Финалното "да" за екстрадицията на Паскал е дадено във вторник от сръбския министър на правосъдието.

В рамките на тази година Николов прекара първо в местен арест, а след това - и под домашен арест.

По твърдения на неговата адвокатка, той е напуснал България миналия март за лечение. Не е знаел, че е разследван, а и самото разследване на Антикорупционната комисия стартира на 4 април 2024 година с претърсвания на множество адреси, включително и свързани с него.

Последваха арестите на Петя Банкова и бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. Първоначално Живко Коцев беше защитен свидетел, а после стана обвиняем. Започна и издирването на Николов - първо у нас, а след това и с Европейска заповед за арест. Всички те са обвинени за участие в организирана престъпна група за контрабанда. По твърдения на адвокати на обвиняемите заради отсъствието на Николов делото на практика е било замразено.

Известно оживление имаше миналия октомври, когато Петя Банкова излезе от ареста. Дни преди това тя даде обяснения пред разследващите, в които намеси в контрабандната схема имената на бившите министри - на финансите Асен Василев и на вътрешните работи Бойко Рашков. Говори и за ключовата роля в групата на Паскал.

Какво се случва по делото ще стане ясно в следващите дни, когато - като част от процедурата по екстрадиция, прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за задържане под стража за Никола Николов.

Дотогава - след довеждането му в България, той ще е в ареста на Националната следствена служба.