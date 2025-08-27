Момиче на 17 г. и момче на 20 г. са загинали в мелето на пътя край Котел

17-годишно момиче и 20-годишно момче са загинали при катастрофата край Котел тази нощ.

Около 2:20 часа в дежурната част на Районно управление - Котел е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил на 45-и км от път II-48, в посока от село Градец към град Котел, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По първоначални данни лек автомобил „Ауди"А3, управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл извън пътното платно, след като водачът е изгубил контрол.

В колата са пътували четирима младежи. При инцидента на място са загинали 17-годишно момиче и 20-годишно момче.

Водачът и 18-годишен пътник са откарани в болница в Сливен. На водача са взети кръвни проби за наличие на алкохол и наркотични вещества, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.