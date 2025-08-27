ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков подал оставка с едномесечно предизвестие

24 часа Пловдив онлайн

Заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес-развитие и образование Владимир Темелков е депозирал оставка, научи "24 часа". Според осведомени тя вече в деловодството на община Пловдив.

Самият Темелков не отговаря на обажданията. Ходът е изненадващ, защото той минава за човек с високи позиции в ГЕРБ. Беше плътно до Бойко Борисов при посещението му на 20 август в Пловдив. А в първия проектокабинет на Росен Желязков слез изборите през юни 2024 г. Темелков фигурираше като министър на електронното управление.

"Оставка? Не знаем, не е минавала през нас", коментираха от пресцентъра на община Пловдив.

"Никой не му е приел", лаконичен бе кметът Костадин Димитров.

"24 часа" часа обаче научи, че тя е факт и е с едномесечно предизвестие, ако не бъде разписана веднага.

Засега не е ясно какво цели с този ход досегашният зам.-кмет.

В предишния мандат на местната власт Владимир Темелков беше общински съветник от групата на Дани Каназирева "Съюз за Пловдив". Изненадващо по-късно премина в ГЕРБ. Той е свързан с частен бизнес в IT сферата и строителството. Декларирал е 2,5 млн. лева налични парични средства.

Това е втора рокада в кметския екип, след като в началото на годината Костадин Димитров освободи заместничката си по финанси Женя Петкова.

