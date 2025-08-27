Никола Николов-Паскал е предаден на властите у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбия ни предаде сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал на ГКПП „Калотина", съобщава БНТ.

В момента го конвоират за преглед към болница в София.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.

64-годишният мъж е един от обвиняемите по аферата в "Митниците".

От там той ще бъде конвоиран до Националното следствие в София. Предполага се, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

Паскал беше задържан в Белград на 27 септември миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената „Афера Митници".

Подведен е под отговорност заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция" Петър Субев.

През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.