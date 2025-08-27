Спор може ли София да си избере нова банка с бърза процедура

Агенцията за обществени поръчки и Столичната община на различни позиции

Има ли основание Столичната община да обяви бърза процедура за избор на нова обслужваща банка или не? В този задочен спор влязоха Агенцията за обществени поръчки (АОП) и Столичната община, става ясно от становища на двете институции, които са публикувани в портала за обществени поръчки.

Според становището на АОП общината няма нужните мотиви, за да обяви съкратена процедура, защото такава се организира при форсмажорни обстоятелства като кризи и бедствия, които застрашават животи или националната сигурност. Освен това според АОП няма доказателства, че общината се е опитала да предотврати прекратяването на договора с Общинска банка. Също така АОП смята, че с бързата процедура, която е с ограничена конкуренция, защото в нея са поканени да участват само четири банки, въпросът с обслужващата банка може да се реши трайно, а не временно, както беше обявено.

Че липсва становище на АОП обявиха от групата на ГЕРБ - СДС в СОС в понеделник, когато общинският съвет даде единодушно зелена светлина на столичния кмет Васил Терзиев да проведе избора на нова временна обслужваща банка на общината. Според тях това поставя под риск процедурата да бъде обявена за незаконосъобразна, затова те заявиха, че ще изпратят писмо до АОП с искане за становище.

Във вторник стана ясно, че и четирите поканени да участват в процедурата банки - ДСК, ОББ, "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България", са подали оферти. Малко след това в портала е качено и становището на АОП.

Процедурата по избор на обслужваща банка продължава. Вчера приключи първият етап от процедурата за избор. В определения срок за участие своите оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас, посочени в решение на комисия за изготвяне на критерии за избор, назначена със заповед на кмета, заявиха от общината.

Следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. Оценителският процес включва разглеждане и оценка на направените предложения и провеждане на преговори с банките в кратки срокове. На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината и след подписване на договор с избраната банкова институция ще започне процесът по техническа миграция, казват още от общината.

Във връзка с получено становище на АОП за провеждането на процедурата, общината е публикувала становище с разширени и детайлизирани мотиви, с които потвърждава позицията си, че са налице основанията за провеждане на процедурата. Общината продължава да извършва разплащания и отново призовава към отговорно отношение представители на политически сили, които се опитват да всяват смут и неверни твърдения за обратното, се казва още в позицията на общината.

В становището си до АОП общината заявява, че "необходимост от неотложно възлагане на поръчката, е налице. В настоящия случай, за да се обезпечи нормалното функциониране на най-голямата общинска администрация в страната, следва да има сключен договор с обслужваща банка най-късно до изтичане на срока на предизвестието отправено от „Общинска банка" АД, доколкото с изтичане на срока на предизвестието, договорът се счита за прекратен. Липсата на договор с обслужваща банка, не просто ще затрудни нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя, а ще направи абсолютно невъзможна неговата работа". Според общината са положени нужните усилия Общинска банка да не прекратява едностранно отношенията си с "Московска" 33 и са приложени разменени писма, но въпреки това е получен отказ. "Видно от изложеното, за възложителя е налице необходимост от неотложно възлагане на поръчката, но е налице и другото кумулативно условие – не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. От изложените факти е видно, че няма как да бъде вменена вина на възложителя при положение, че същият не е имал друга възможност да възложи потребностите си, освен чрез процедура на договаряне", пише още в становището на общината.

Процедурата на практика е нелегитимна и следва да бъде започната отначало, написа обаче във фейсбук председателят на комисията по финанси Димитър Вучев от групата на ГЕРБ - СДС в СОС.

До нейното обявяване се стигна, след като в края на юли Общинска банка обяви, че прекратява едностранно отношенията си с общината. По два от общо трите договора предизвестието вече изтече, а по основния това ще стане в края на септември. По указания на финансовото министерство Общинска банка трябва да продължи да обслужва общината до 1 октомври. Става дума за приходи от данъци и такси, както иза разплащанията към всички контрагенти, с които общината има отношения. В мотивите си Общинска банка да прекрати близо 30-годишното обслужване на общината беше посочено намесването на финансовия трезо в политически спорове. До тях се стигна след доклад на кмета на София Васил Терзиев и заместника му по финансите Иван Василев, с който да се даде старт на пропцедурата за смяна на обслужващата банка на общината. Той обаче не стигна до обсъждане в СОС, защото беше отложен още на комисия по финанси по предложение на общинската съветничка от ПП Благовеста Кенарова. Това предизвика остри реакции от Терзиев и Василев, които влязоха в задочен спор с лидера на ПП Асен Василев, който защити действията на Кенарова. След това Общинска банка обяви, че прекратява отношенията си с общината, стартира бързата процедура за избор на нова банка, а зам.-кмета по финанси Иван Василев обяви, че напуска поста след приключване на процедурата.

Новата временна обслужваща банка на Столичната община трябва да е ясна до десетина дни.