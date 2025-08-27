ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Арсов: Започнахме премахването на опасна растителност в парк "Врана"

Областният управител Стефан Арсов пое официално управлението на парк “Врана”. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА СТЕФАН АРСОВ

Извършва се  рязане и премахване на опасна растителност по протежение на оградата към бул. „Цариградско шосе" в парк "Врана". Това съобщи във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов.

По думите му още от първия ден след приемането на парк „Врана" областната администрация е започнала действия по обезопасяването на парка. Арсов каза, че тази зона години наред е била оставена занемарена, но вече е време за грижа и сигурност, пише БТА.

Областната администрация на област София няма да губи време – стъпка по стъпка ще превърнем „Врана" в безопасно, поддържано и достъпно място за всички, заяви Арсов. Той допълни, че входът на парк "Врана" ще бъде свободен, но истинската им цел е да бъде не просто отворен, а сигурен и достоен за гражданите.

