Полицаи разкриха наркооранжерия в Монтанско, има задържан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи разкриха наркооранжерия в Монтанско, съобщиха от полицейската дирекция.

Случаят е от вторник. След получен оперативен сигнал в сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Монтана е извършена проверка в землището на село Балювица. При обиска са намерени и иззети 54 растения от рода на конопа, с височина от 130 см. до 240 см., с общо тегло от 67 килограма. При направения полеви тест реагирали на канабис.

Непосредствено до насажденията е намерена и иззета и ловна камера за видеонаблюдение.

Извършено е претърсване и изземване и в имот в селото, обитаван от криминално проявен мъж на 33 години от Берковица.

При извършения контрол същият доброволно е предал мобилен телефон.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 в, ал. 1 от НК.

Работата по случая продължава областната дирекция на МВР-Монтана.