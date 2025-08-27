Проф. Христо Христов подкрепи инициативата в свое писмо до Българския туристически съюз

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов декларира в писмо до председателя на Управителния съвет на Българския туристически съюз (БТС) своята подкрепа за включването на пещера Бисерна на Шуменското плато в списъка на 100-те национални туристически обекта.

Пещерата представлява изключителна природна забележителност с важно екологично и туристическо значение. Със своите сталактити, сталагмити и уникални образувания като „Трона“ и „Парахода“, както и с 14 защитени вида прилепи, домуващи в нея, тя заслужава своето място сред най-забележителните туристически обекти в страната, се посочва в писмото от кмета на Шумен. Общината счита, че добавянето на Бисерна към списъка на 100-те национални обекта ще допринесе за повишаване на туристическия интерес към региона, както и за популяризирането на природното ни наследство на национално ниво, пише още кметът.

Към настоящия момент част от списъка на 100-те национални обекта на територията на град Шумен са Историко-археологическият резерват „Шуменска крепост“, Паметникът „Създатели на българската държава“, Регионалният исторически музей, както и Томбул джамия „Шериф Халил паша – 1744 година“. Те са под номера 94 и 95 със съответните буквени сигнатури към тях за всеки от обектите и са достъпни на сайта на Българския туристически съюз (БТС) - https://www.btsbg.org/nacionalni-dvizheniya/100-nacionalni-turisticheski-obekta.

Област Шумен е представена в списъка с общо 7 обекта, като под номера 96-98 са тези извън град Шумен - Национален историко-археологически резерват (НИАР) „Плиска“, НИАР „Мадарски конник“ и НИАР „Велики Преслав“.

Инициативата е на арх. Валерий Колев – председател на сдружение „Обединени за Шумен“, д-р Владимир Йолов – председател на сдружение „Седми пехотен преславски полк“, и Ангел Филипов – председател на туристическо дружество „Мадарски конник“. В предложението си до кмета те посочват, че останалите стъпки по вписване пред Българското туристическо дружество са извършени.

Предстои процедура за вземане на решение от страна на БТС, който администрира списъка със 100-те национални туристически обекта.