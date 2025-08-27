Човешка небрежност причини голям пожар край троянско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горяха 280 дка в близост до овощна градина в троянското село Врабево, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигнал за пожара е получен малко след 16:00 ч. Към мястото са изпратени екипи на пожарната в Троян. Засегнатата площ е с растителен отпадък. Огнеборците са успели да спасят десет декара слънчоглед и сграда. На пожарникарите е оказано съдействие от гасаческа група от селото и от земеделски производители с техника.

Най-вероятната причина за пожара е човешка небрежност, допълват от полицията. По случая има заподозрян, посочи БТА.

Образувано е досъдебно производство и служители на Районното управление на МВР в Троян продължават работа.

За периода от 1 май до 1 август троянските пожарникари са реагирали на 63 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 26 пожара, от които 12 с преки материални щети.