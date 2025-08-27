Установени са 55 овце, болни от шарка, във ферма край Пазарджик

Областната епизоотична комисия в Пазарджик заседава извънредно днес, след като бе констатирано огнище на шарка по овцете в близкото до града село Мало Конаре.

В заседанието на комисията участваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РДПБЗН, РДГ, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие" и РЗИ Пазарджик.

По информация на ОДБХ Пазарджик заболяването е установено в животновъден обект с 55 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на шарка по ДПЖ сред животните и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза село Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат гр. Пазарджик и селата Говедаре, Хаджиево, Огняново, Синитово, Добровница, Ивайло, Сарая, Крали Марко, Черногорово, Пищигово и Драгор от община Пазарджик, област Пазарджик; и с. Триводици от община Стамболийски, област Пловдив. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство.

Собственикът ще бъде обезщетен съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Във всички общини на област Пазарджик остава забраната за търговия, придвижване и транспорт на дребни преживни животни на територията на област Пазарджик, с изключение на тези предназначени за незабавно клане или такива преминаващи транзит през територията на област Пазарджик при спазване на мерките за биосигурност. Провеждането на изложби и пазари за дребни преживни животни на територията на областта също е забранено.

Кметовете на общини следва да проведат общински епизоотични комисии за актуализиране на приетите мерки след установеното огнище и да информират областния управител. На общинските епизоотични комисии да присъстват кметовете на населени места, ветеринарният лекар на съответната община и собствениците на дребни преживни животни /ДПЖ/. За община Пазарджик кметовете по населени места да организират срещи със собствениците на дребни преживни животни /ДПЖ/ по изготвен график от ОДБХ Пазарджик и общинска администрация Пазарджик.