Издирват велинградчанин за системни кражби от хипермаркет

Диана Варникова

Полицаите от Велинград бързо установили самоличността на наглия крадец

Самоличността на велинградчанин, извършвал системно кражби от местен хипермаркет, е установена от органите на реда в курорта. Той е обявен за издирване, тъй като се укрива от органите на реда, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че разследването започнало, след като в местното Районно управление на полицията постъпил сигнал от управата на хипермаркет от града.  Органите на реда установили, че за времето от месец май до средата на август млад мъж извършвал регулярни кражби на хранителни стоки и напитки от търговския обект.

В хода на работата криминалистите окрили, че извършителят е 44-годишен велинградчанин. Той е обявен за издирване, тъй като се укрива от органите на реда. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.

