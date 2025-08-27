ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха да остане в ареста надрусан 18-годишен, к...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21182135 www.24chasa.bg

2 тона скрап иззеха от незаконен пункт в Тетевен

764
2 тона метални отпадъци иззеха в Тетевен.


Нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали в Тетевен разследва полицията в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

При извършена проверка на имот са открити и иззети около два тона метални отпадъци, за които в хода на последвалите процесуално-следствени действия притежателят не е предоставил разрешителни документи за извършваната дейност.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

От полицията в Ловеч съобщиха за БТА, че от началото на годината са извършени 17 проверки на пунктове за търговия с черни и цветни метали, като част от тях са били съвместно с други институции. Съставени са три акта за нарушения.

2 тона метални отпадъци иззеха в Тетевен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя