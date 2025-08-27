2 тона скрап иззеха от незаконен пункт в Тетевен



Нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали в Тетевен разследва полицията в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

При извършена проверка на имот са открити и иззети около два тона метални отпадъци, за които в хода на последвалите процесуално-следствени действия притежателят не е предоставил разрешителни документи за извършваната дейност.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

От полицията в Ловеч съобщиха за БТА, че от началото на годината са извършени 17 проверки на пунктове за търговия с черни и цветни метали, като част от тях са били съвместно с други институции. Съставени са три акта за нарушения.