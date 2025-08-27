ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15-годишен си разби носа с тротинетка в Малко Търново

Тони Щилиянова

15-годишно момче е ранено след падане от електрическа тротинетка в Малко Търново.

Инцидентът е станал тази сутрин около 06.57 ч. на кръстовището на улиците "Иван Башев" и "Първи май".

Момчето загубило контрол над тротинетката и се блъснало в крайпътен бордюр. Вследствие на удара си счупило носа. Детето е настанено за лечение в отделение "Неврохирургия" към УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота. Водачът не е тестван с дрегер за употреба на алкохол или наркотици / поради здравословното му състояние/, но му е взета кръв за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.

