Президентът Румен Радев пристигна в Германия, където е на двудневно посещение. По-късно днес държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал" (Rheinmetall) по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер.

Заводът, разположен в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще произвежда 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Инвестициятя е за над 500 млн. евро, съобщават германски медии.

В официалното откриване участие ще вземат също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, както и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

По-рано тази седмица бе обявено, че "Райнметал"ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестрицията е за общо над 1 млрд. евро.

"Райнметал" е един от най-големите отбранителни концерни в Европа, като за 2024 г. оперативната му печалба достигна рекорд от близо 1,5 млрд. евро, увеличавайки се с 61 процента спрямо предходната година.