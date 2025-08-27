Поискаха да остане в ареста надрусан 18-годишен, катастрофирал и убил човек в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийската градска прокуратура поиска от съда да остави за постоянно в ареста 18-годишен, обвинен за тежка катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев". Това съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

Инцидентът е станал на 14 юли около 22:35 ч., когато младежът, управлявайки автомобил, нарушил правилата за движение. При катастрофата е пострадал един човек, а друг е починал на 29 юли в болница вследствие на получените травми.

Експертиза е установила, че шофьорът е бил под въздействието на наркотичното вещество тетрахидроканабинол (активната съставка на марихуаната).

Младежът вече е бил осъждан за друго престъпление против собствеността и катастрофата е станала именно в изпитателния срок от предишната му присъда. Заради това прокуратурата смята, че има реален риск той да извърши ново престъпление и настоява за най-тежката мярка – „задържане под стража".

Съдът предстои да се произнесе по искането.