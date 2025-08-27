ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват контрабанда на над 300 кг тютюн за наргиле през ГКПП Калотина

Разкритата контрабанда Снимка: Прокуратурата

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води досъдебно производство за извършено престъпление, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

На 25.08.2025 г. на ГКПП Калотина от Сърбия пристигнала товарна композиция.

При проверка водачът представил на митническите инспектори декларация с описана стока – сепаратори, с държава получател Турция.

След анализ на риска превозното средство било насочено за рентгенова проверка, при която е установена подозрителна зона при палетоносачите. Служителите на Агенция „Митници" открили недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без поставен акцизен бандерол.

Общото тегло на недекларираната стока е 302,4 кг.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на водача на товарната композиция – 35-годишният гражданин на Сърбия М.Т., в извършването на престъпното деяние.

Същият е привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне през границата на страната стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

