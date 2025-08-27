Вижте кога ще почиват учениците през новата учебна година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на образованието и науката (МОН) официално утвърди графика на ваканциите за предстоящата учебна година. Календарът, който беше предложен за обществено обсъждане преди месец, остава без промени.

Ето и най-важните дати, които учениците и родителите трябва да знаят:

Есенна ваканция: от 31 октомври до 3 ноември включително.

Коледна ваканция: от 24 декември до 4 януари включително.

Междусрочна ваканция: от 31 януари до 2 февруари включително.

Пролетна ваканция

За учениците от 1. до 11. клас - от 4 април до 13 април включително.

За зрелостниците (12. клас) - от 8 април до 13 април включително.

Учениците ще почиват за 3 март. Те ще имат четири почивни дни, тъй като 2 март (понеделник) ще бъде неучебен. Така ваканцията ще обхване периода от 28 февруари до 3 март.

Календара с неучебните дни можете да видите ТУК.