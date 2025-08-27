В Брезник пият вода с арсен, но в пределно допустимите концентрации

Нивата на арсен във водите на питейния язовир "Красава" 2 са в завишени стойности, но все още са в рамките на пределно допустимите концентрации. Това заяви управителят на общинско дружество "Водоснабдяване" ЕООД Брезник инж. Даниела Костадинова. Тя присъства на днешното извънредно заседание на Общинския съвет (ОбС), на което предостави данни за състоянието на водния обект във връзка с обявеното частично бедствено положение в града, съобщи БТА.

Управителката коментира, че към днешна дата вода от язовира се черпи от неизползваемия му обем, в който се откриват утаени във времето наноси и вещества. По думите ѝ освен манган, има повишена концентрация и на други вещества.

"Нормата за арсен е десет микрограма на литър, а към настоящия момент измерените нива са между 7 и 8 микрограма. Искам да отбележа, че нито аз, нито някой друг, може да ограничи подаването на вода от язовира. Единственият орган в България, който може да направи това в нашия случай, е Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник", заяви Костадинова.

Тя поясни, че мониторинг на водата за Брезник се извършва регулярно от страна на водния оператор - "Водоснабдяване и канализация" ("ВиК") ООД Перник и от РЗИ в различни точки от водопроводната мрежа. "Водоснабдяване" Брезник също следи за качеството на водата постъпваща от язовира към изхода на пречистванелната станция.

Управителката на общинското дружество каза още, че е установено и екстремно увеличаване на потреблението на вода към Брезник. Тя изнесе данни на Националния статистически институт от 2023 г., според които потреблението на питейна вода на глава от населението в Брезник е 500 литра на човек на денонощие при обявен режим или 1 кубик при нормално водоснабдяване. За сравнение тя даде потреблението в цялата страна, което е средно 106 литра на човек на денонощие, а в Перник - 111 литра. Костадинова обърна внимание и на разминаването между стойностите на продадената вода от страна на "Водоснабдяване" Брезник на "ВиК" Перник, и отчета на реално потребената.

"На изхода на пречистветелната станция продадената вода е за 1,2 млн. лв., а фактурирана от "ВиК" Перник е за 200 - 300 хил. лв. Убедена съм, че това не са само загуби по водоснабдителната мрежи. В момента се говори за високи загуби от 80 процента, но всеки тук без да е математик, може да пресметне, че тези загуби са над 500 процента. Считам, че е крайно време да се предприемат мерки от "ВиК", тъй като то експлоатира мрежата на града и съседните населени места, и има договор с потребителите. Нека тази мрежа да бъде обследвана по отношение на разходи по отчет от водомерни устройства, както и за незаконни включвания", допълни управителката.

На днешната сесия общинските съветници бяха запознати и с писмо от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на тяхно питане, свързано с намирането на решение на водната криза в Брезник. В отговора си министърът посочва, че е провел среща с кмета на общината Васил Узунов, на която са осъдили възможността за водоснабдяване на града чрез изграждане на водопреносна мрежа за ползване на водите на язовир "Дружба" край пернишкото село Мещица. Същият е публична държавна собственост с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовирите" към Министерство на икономиката и индустрията. Дилов обяснява, че трасето ще е с дължина 15 километра и реализирането му ще даде трайно решаване на кризата с безводието. Той пише още, че на срещата е уточнено, че за да бъдат обосновани всякакви последващи действия, е необходимо да се установи качеството на повърхностните води на язовир "Дружба", както и да се изготви анализ за тяхната перспективност относно проучване на вода за питейно-битово водоснабдяване.

На заседанието на ОбС беше обявено още, че във връзка с критичните нива на язовир "Красава" 2 е извършен оглед на стената и кулата на водоема от водолази. Дейностите са възложени от Общината и са констатирали, че въпреки ниското му ниво и наличието на наноси по дъното, водовземното съоръжение е в добро техническо и функционално състояние.