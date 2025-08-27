Тридневен траур в Котел за двете жертви на катастрофата от тази нощ

Община Котел обявява тридневен траур в памет на двамата младежи, загинали при катастрофа тази нощ. Със заповед на кмета Коста Каранашев, във връзка с тежката пътнотранспортна злополука от 27 август 2025 г., при която загинаха двама младежи от града, а други двама са настанени в болница, се обявява тридневен траур на територията на община Котел за периода 27 – 29 август 2025 г. включително. Това съобщиха от общинския пресцентър.

По време на траура националният флаг на всички общински сгради и институции ще бъде спуснат наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и подчинените ѝ структури.

Препоръчва се средствата за масова информация, търговските и културните обекти да съобразят дейността си с траурния период, посочва още БТА.