Задържаха двама с над 15 кг марихуана в София

:Марихуана - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Двама мъже са задържани с над 15 кг марихуана с цел разпространение. 

На 27 август те са привлечени към наказателна отговорност, съобщиха от Софийската градска прокуратура. 

Наблюдаващият прокурор постанови двамата да бъдат задържани за срок до 72 часа с цел довеждането им пред съда за разглеждане на искане за вземане спрямо тях на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Досъдебното производство е започнато на 26.08.2025 г. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" - МВР със съставянето на протокола за първо действие по разследването и се води под ръководството и надзора на СГП.

Съгласно доказателствата, събрани в началния етап на разследването, на 26.08.2025 г. двамата обвиняеми са държали високорисковото наркотично вещество, разпределено в 13 обекта, в лек автомобил, паркиран на охраняем паркинг на бул. „Рожен" в гр. София.

Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемите.

Разследването по случая продължава.

