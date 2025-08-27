ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осем станаха убитите сирийски войници при израелск...

Товарен вагон дерайлира в района на промишлена зона "Искър" в София

Снимка: Пиксабей

Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София, казаха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Те допълниха, че при инцидента няма пострадали, а влакът не е превозвал опасен товар. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

