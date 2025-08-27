Товарен вагон дерайлира в района на промишлена зона "Искър" в София

Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София, казаха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Те допълниха, че при инцидента няма пострадали, а влакът не е превозвал опасен товар.
