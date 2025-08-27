Велико Търново отбелязва 140 години от Съединението с богата програма

С четиридневна празнична програма, включваща тържествени ритуали, концерти, кино прожекции и атрактивни инициативи за деца и младежи Велико Търново ще отбележи 140 години от Съединението на България.

Събитията започват с тържествен концерт–спектакъл на площад „Цар Асен I" по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина". На 5 септември от 20:00 часа Държавна опера–Русе и световноизвестният музикант Теодосий Спасов ще покажат магията на легендарното шоу с музика на живо. Диригент е Владимир Бошнаков, посочват от общината.

Програмата на празничния ден започва от 10:30 часа пред сградата на Общината с военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България, празнично слово, а възпитаници на ПМГ „Васил Друмев" ще представят литературна композиция. В 11:00 часа венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметника „Майка България", а празничен благослов ще отслужи Негово Високоблагоговейнство отец Славчо Иванов. Почетният караул от Националния военен университет „Васил Левски" ще премине в тържествен марш, а Професионален фолклорен ансамбъл „Искра" ще изнесе концерт и ще поведе празничното хоро.

В 12:00 часа камбаните на църквите в целия град, заедно с тези на Царевец, ще ехтят в празничен звън. Празничният ден ще завърши в 20:30ч. с Аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина".

На следващия ден, 7 септември, от 11:00 часа парк „Дружба" ще бъде сцена на празнична хоротека с клуб „Болярско хоро" и гост-изпълнител Росица Пейчева.

От 16:00 до 23:00 часа площад „Цар Асен I" ще посрещне любителите на електронната музика с мащабното събитие "Sake@Tsarevets Fortress", с участието на DJ Agents of Time.

В 20:30 часа Летният театър ще бъде домакин на прожекцията на филма „Крадецът на праскови", част от програмата „Велико Търново и киното".

Програмата продължава и на 8 септември. В 11:00 часа в парк „Марно поле" ще се проведе празникът „Децата на Велико Търново" с игри и анимация, а вечерта в Летния театър ще бъде прожектиран филмът „Търновската царица" от 20:30 часа. Входът е свободен.