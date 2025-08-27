ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България приключи безславно на световното - 1:3 от...

Апаш задигнал джип на турист в берковско село и го преобърнал в река

На мястото е била изпратена полиция и е установено, че колата е на 71-годишен столичанин.

Апаш е задигнал джип „Mepцeдec MЛ 270 ЦДИ", повозил се за кеф, катастрофирал и зарязал возилото в ĸopитoтo нa peĸaтa в берковското ceлo Ягoдoвo, съобщават от полицията. Вчера на спешния телефон 112 е подаден сигнал за преобърнат в реката на селото джип.

На мястото е изпратена полиция и е установено, че колата е на 71-годишен столичанин. Мъжът бил в една от къщите за гости в Ягодово. Колата е задигната от паркинга.

Часове по-късно полицаите от Берковица открили апаша, задигнал, разбил и изоставил джипа в реката. Той е от селото на 30 години и е с дебело криминално досие.

Работата по случая продължава.

