Оставиха под стража 21-годишния син, запалил семейството си в Стражишко

По искане на Окръжна прокуратура – Велико Търново е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Б.М., който е обвиняем за опит за умишлено убийство. На 25.08.2025 г. в с. Сушица, общ. Стражица, в условията на домашно насилие, направил опит да умъртви своя баща А. А. Във фаталната нощ между младежа и родителя възникнала разпра и той полял с бензин стаята на родителите си и я запалил. Майката, бащата и 22-годишният брат на подпалвача са с изгаряния в русенска болница. "Деянието е извършил по начин, опасен за живота на мнозина и с особена жестокост - чрез палеж, като не са настъпили исканите от дееца общественоопасни последици – смъртта на А. А., по независещи от извършителя причини", посочват от обвинение.

С постановление на Окръжна прокуратура - Велико Търново той бе задържан за срок до 72 часа, с цел обезпечаване явяването му пред Окръжен съд - Велико Търново за разглеждане на искането за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Съдът е приел доводите на прокуратурата, че е налице обосновано предположение, че Б.М. е извършил престъплението за което е привлечен като обвиняем. Касае се за тежко по смисъла на закона престъпление, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Деянието се отличава с изключителна висока степен на обществена опасност и е засегнало много хора, които са негови близки. Обществената опасност произлиза и от това, че обвиняемият е извършил умишлено подпалване на семейното жилище, което в условията на високата пожароопасност в цялата страна, би създало предпоставки и за разпространение на пожара върху съседни терени и сгради. Налице е опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на ОС – Велико Търново, с което по отношение на Б.М. е взета най-тежката мярка за неотклонение, подлежи на обжалване пред Апелативен съд – В. Търново.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.