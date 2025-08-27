ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видни личности изпратиха д-р Красимира Попова, спасила стотици от смъртоносни инфекции (Снимка)

24 часа Пловдив онлайн

3700
Храмът на централния траурен парк не успя да побере хората, дошли да изпратят д-р Красимира Попова.

Такива всеотдайни лекари заслужават адмирации, каза Петър Стоянов

Лекари, много лекари, роднини, приятели и видни личности изпратиха известния пловдивски инфекционист д-р Красимира Попова. Тя си отиде в понеделник, а днес бе поклонението й в храма на централния траурен парк в Пловдив. Той не успя да побере всички, дошли да кажат последно сбогом на лекаря и човека, който до последно бе отдаден на професията си и на хората. 

Проф. Йорданка Кузманова, бивш ректор на Аграрния университет и дългогодишна приятелка на д-р Попова, не сдържа сълзите си. 

Д-р Красимира Попова
Д-р Красимира Попова

"Великолепен лекар. Голям семеен приятел, лекувала е нашите деца. Такива всеотдайни лекари като Краси заслужават адмирации", каза президентът (1997 - 2022) Петър Стоянов. Той и съпругата му Антонина бяха сред десетките, които дойдоха да се простят с д-р Попова. Почти цялата Транспортна болница в Пловдив, на която тя бе зам.-шеф по лечебната част, също отдадоха почит.

"Тя е един от знаковите инфекционисти в Пловдив. Години наред отдаде на Интензивното отделение в клиниката, в която се лекуваха най-тежките случаи. Почти на всяко дежурство заварваше по няколко пациенти в кома. И правеше всичко възможно да ги върне към живот. Спасявала е деца с менингококови сепсиси, които са най-смъртоносните. Радваше се, когато след тежка борба с инфекцията виждаше как пациентът започва да мърда клепачи и да се връща към живот", разказаха нейни колеги. Самата Попова е разказвала, че няма по-голямо удовлетворение за лекаря, когато е успял да спаси пациент. А в това Интензивното отделение действително са били най-тежките случаи.

Племенниците Теодора Христова, първа цигулка на Женевската опера, и д-р Андрей Христов приемаха съболезнования.
Племенниците Теодора Христова, първа цигулка на Женевската опера, и д-р Андрей Христов приемаха съболезнования.

Съболезнования приемаха нейните племенници - Теодора Христова, първа цигулка на Женевската опера и д-р Андрей Христов.

Поклон пред светлата й памет!

Великолепен лекар и човек, казваха колегите на д-р Красимира Попова, докато се сбогуват.
Великолепен лекар и човек, казваха колегите на д-р Красимира Попова, докато се сбогуват. Снимка: Радко Паунов

Храмът на централния траурен парк не успя да побере хората, дошли да изпратят д-р Красимира Попова.
Д-р Красимира Попова
Племенниците Теодора Христова, първа цигулка на Женевската опера, и д-р Андрей Христов приемаха съболезнования.
Великолепен лекар и човек, казваха колегите на д-р Красимира Попова, докато се сбогуват.

